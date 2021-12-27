В доме жил Петр I? Какие тайны скрывает старинная усадьба на Подоле в Киеве

В столице есть здание, легенды о котором связаны с российским царем – рассказываем, что говорят об исторической усадьбе

По легенде, в старинном доме на Подоле жил российский царь / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Подоле находится старинное здание, которое в народе называют "Домом Петра І", или же "Дом Яна Быковского". Легенда гласит, что в здании жил российский император, однако документальных подтверждений этому нет.

Сайт "Сегодня" узнал, что известно о памятке архитектуры.

Реклама

История дома

По данным "Википедии", дом построили, вероятно, в конце XVII – в начале XVIII века. Хозяином усадьбы был киевский войт Ян Быковский. Спустя время его внук Леонтий начал перестройку дома под 10 комнат, но уехал из города и оставил здание недостроенным.

Работу закончил киевский архитектор Иван Григорьевич-Барский. Тогда у здания сделали двухэтажную пристройку. После завершения ремонта в 1791 году в бывшем доме Быковских разместили "смирительное здание" — место изоляции зависимых от алкоголя и людей с психическими расстройствами. Именно в этом доме содержали под стражей известного украинского композитора Артемия Веделя.

Как выглядело опустевшее здание. Фото: Старые фотографии украинских городов

В 1803 году "сумасшедший дом" перевели в Кирилловскую больницу и дом пустовал.

Реклама

С конца 1870-х в доме содержались казармы, а в 1883 году здание передали Александровскому детскому приюту, он работал до 1917 года. Одним из директоров приюта был доктор Иван Воскресенский – отчим русского писателя Михаила Булгакова и ученик Феофила Яновского.

Сейчас же в здании размещен филиал Музея истории Киева — Музей истории благотворительности в Киеве.

Интерьер современного музея. Фото "Википедии"

Легенда о Петре І

Согласно преданию, Петр І останавливался на Подоле, близ церкви Николая Притиска, в каменном доме, сохранившемся до сих пор. В советские времена рассказывали, якобы царь жил по этому адресу во время в 1706 году.

Реклама

Петр І.Фото "Википедии"

Всего в Киеве царь провел полтора месяца – с июля до середины августа 1706 года. Единственным известным упоминанием о месте пребывания Петра в городе является запись в дневнике царя – он писал, что одyу неделю жил у митрополита в Киево-Печерской лавре.

Также были предположения, якобы дом принадлежал гетману Ивану Мазепе, который лично принимал у себя царя. Хотя никаких документальных подтверждений этому нет, легенда довольно популярная среди местных жителей. Российская и советская власть не раз использовала эту историю.

Тыльный фасад здания. Фото "Википедии"

В частности, история о Петре І упоминается в известной песне "А без Подола Киев невозможен". А в 1909 году, в рамках празднования 200-летия Полтавской битвы, российские власти установили на доме мраморную мемориальную доску в честь Петра І.

В 1965 уже советская власть заменила эту доску на новую с надписью: "В этом доме в 1706–1707 гг. находился Петр I". Эта доска провисела чуть более 20 лет: в конце 1980-х неизвестные написали на ней слово "палач", а ночью и вовсе разбили доску.