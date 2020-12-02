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В иконостас Андреевской церкви вернули несколько икон (фото)

2 декабря, 17:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Совсем скоро храм откроется после реконструкции

В Киеве сегодня, 2 декабря, в иконостас Андреевской церкви после реставрации вернули Диаконские врата и иконы Архангела Михаила и Архангела Гавриила (XVIII век).

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Об этом сообщает на своей странице в Facebook заместитель директора по реставрационным и хозяйственным работам в Национальном заповеднике "София Киевская" Вадим Кириленко.

"До завершения работ осталось 9 дней", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киеве после 11-летнего ремонта вскоре состоится открытие Андреевской церкви. С 2009 года идет реконструкция храма. Церковь начала сползать к Днепру и разваливаться пополам – после чего ее признали аварийной.

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Храм откроют для посетителей уже через пару недель.

Напомним, во время реставрационных работ в Андреевской церкви в Киеве обнаружили послание из прошлого.

В Праге горела церковь – смотрите видео:

Пожар в украинской церкви в Праге

Все подробности в спецтеме Реконструкция Андреевского спуска

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церковь ремонт иконостас Андреевская церковь Софиевский

Источник: Сегодня

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