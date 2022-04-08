В Ирпене ввели комендантский час

В Ирпене на трое суток вводится комендантский час. Он нужен для того, чтобы очистить город от взрывоопасных предметов, брошенных машин и т.п.
Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.
Подробности
Комендантский час начался в 21:00 7 апреля и продлится до 9:00 11 апреля. Въезд в город будет закрыт.
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Маркушин отметил, что проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую громаду. В дни комендантского часа на улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку. Такой шаг должен помочь беспрепятственной работе правоохранительных органов.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей – тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих белые повязки, что указывает на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.