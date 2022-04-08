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В Ирпене ввели комендантский час

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 апреля, 01:57
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Город будут приводить в порядок
В городе продолжается комендантский час/Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk, коллаж: "Сегодня"
В городе продолжается комендантский час/Фото: REUTERS/Serhii Mykhalchuk, коллаж: "Сегодня"

В Ирпене на трое суток вводится комендантский час. Он нужен для того, чтобы очистить город от взрывоопасных предметов, брошенных машин и т.п.

Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин.

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Комендантский час начался в 21:00 7 апреля и продлится до 9:00 11 апреля. Въезд в город будет закрыт.

Маркушин отметил, что проезд на Бучу будет осуществляться через Дмитровскую громаду. В дни комендантского часа на улицах Ирпеня будут работать только коммунальные службы и волонтеры по согласованному списку. Такой шаг должен помочь беспрепятственной работе правоохранительных органов.

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Илона Куровская – волонтер, экс-директор Института законодательства ВРУ, доктор юридических наук. С начала войны активно помогала людям в самых горячих точках Киевщины: рискуя жизнью, развозила пищу, лекарства и все необходимое. Во время одной из волонтерских миссий попала под обстрел оккупантов и погибла. Ей было 45 лет.

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