В КГГА рассказали, что больше всего загрязняет воздух в Киеве

В Киеве часто фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха

Больше всего вредных веществ в воздух выбрасывают автомобили/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в Киеве больше всего загрязняет воздух. Автомобили — главный источник загрязнения воздуха.

Об этом говорится на сайте КГГА.

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Что говорят в КГГА?

80% вредных выбросов в атмосферу дают именно автомобили.

"Киев — это мегаполис, в котором традиционно ничего не меняется. Источники вредных выбросов в атмосферу стационарные и передвижные. Стационарные источники – трубы и котлы разных предприятий. А передвижные источники – транспорт и все движущиеся объекты, которые выбрасывают в воздух вредные вещества", – отметил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Контроль качества воздуха

В Киеве продолжают совершенствовать городскую систему мониторинга качества воздуха. Во всех районах города смонтировано 46 датчиков мониторинга качества воздуха.

"Это существенный шаг к расширению существующей системы контроля состояния воздуха в столице", — отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич.

В отличие от датчиков общественного контроля, установленные городом индикативные датчики анализируют воздух по большему количеству показателей, являются сертифицированными, более точными и информативными.

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По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, система опирается на городскую беспроводную сеть LoRaWAN для передачи данных. Чтобы она работала, в каждом районе Киева было установлено 295 базовых станций.

"На первом этапе тестируем и настраиваем систему, собираем и анализируем информацию. В этом году планируем интегрировать информацию о состоянии воздуха в "Киев Цифровой", — сказал Половинко.

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