Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙏 День Героев Небесной сотни 🚨 Эвакуация из "Л/ДНР" 🔴 Обострение в ООС Закрытие Олимпиады 2022 Закрытие Олимпиады 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В КГГА рассказали, что больше всего загрязняет воздух в Киеве

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 февраля, 22:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве часто фиксируют высокий уровень загрязнения воздуха
Больше всего вредных веществ в воздух выбрасывают автомобили/Фото: коллаж: "Сегодня"
Больше всего вредных веществ в воздух выбрасывают автомобили/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в Киеве больше всего загрязняет воздух. Автомобили — главный источник загрязнения воздуха.

Об этом говорится на сайте КГГА.

Реклама

Что говорят в КГГА?

80% вредных выбросов в атмосферу дают именно автомобили.

"Киев — это мегаполис, в котором традиционно ничего не меняется. Источники вредных выбросов в атмосферу стационарные и передвижные. Стационарные источники – трубы и котлы разных предприятий. А передвижные источники – транспорт и все движущиеся объекты, которые выбрасывают в воздух вредные вещества", – отметил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Контроль качества воздуха

В Киеве продолжают совершенствовать городскую систему мониторинга качества воздуха. Во всех районах города смонтировано 46 датчиков мониторинга качества воздуха.

"Это существенный шаг к расширению существующей системы контроля состояния воздуха в столице", — отметил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) Петр Оленич.

В отличие от датчиков общественного контроля, установленные городом индикативные датчики анализируют воздух по большему количеству показателей, являются сертифицированными, более точными и информативными.

Реклама

По словам директора департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Олега Половинко, система опирается на городскую беспроводную сеть LoRaWAN для передачи данных. Чтобы она работала, в каждом районе Киева было установлено 295 базовых станций.

"На первом этапе тестируем и настраиваем систему, собираем и анализируем информацию. В этом году планируем интегрировать информацию о состоянии воздуха в "Киев Цифровой", — сказал Половинко.

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Взрывов все больше, но эвакуироваться жители не спешат. Что сейчас происходит в Донецке Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Каким будет кинотеатр "Киевская Русь" после капремонта? Показываем (фото) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Весна на пороге? Синоптики порадовали прогнозом на ближайшие дни Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

26 571

заболело за неделю в Киeвe

+13%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
20 февраля. Курт Кобейн. 55 лет назад в этот день родился скандальный американский рок-музыкант, вокалист, художник…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять