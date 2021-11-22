В КГГА рассказали, когда в школах Киева начнутся зимние каникулы

Несмотря на то, что школы Киева в красной зоне адаптивного карантина некоторое время работали в дистанционном формате, зимние каникулы стартуют вовремя, а их продления не будет.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Две школы остаются закрытыми
По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, по состоянию на 22 ноября в Киеве не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй (находится на балансе Министерства образования и науки) отопление так и не включили по непонятным причинам.
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Срок зимних каникул
Зимние каникулы, как правило, начинаются в конце декабря и длятся две недели. На этот раз они будут с 25 декабря по 9 января включительно.
Статистика коронавируса в Киеве
По состоянию на утро 22 ноября в Киеве зафиксировано 358 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 201 случай меньше, чем 21 ноября (559 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 288 063 случая COVID-19.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 245 958 человек (764 за сутки);
- умерли 7214 человек (32 за сутки).
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