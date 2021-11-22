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В КГГА рассказали, когда в школах Киева начнутся зимние каникулы

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
22 ноября, 20:44
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С 22 ноября школьники Киева вернулись за парты после дистанционного обучения
Каникулы в школах начнутся вовремя/Коллаж: Сегодня
Каникулы в школах начнутся вовремя/Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что школы Киева в красной зоне адаптивного карантина некоторое время работали в дистанционном формате, зимние каникулы стартуют вовремя, а их продления не будет.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Две школы остаются закрытыми

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, по состоянию на 22 ноября в Киеве не смогли открыться только две школы в Соломенском районе из-за проблем с теплом: в первой произошла авария на трубопроводе, а во второй (находится на балансе Министерства образования и науки) отопление так и не включили по непонятным причинам.

Срок зимних каникул

Зимние каникулы, как правило, начинаются в конце декабря и длятся две недели. На этот раз они будут с 25 декабря по 9 января включительно.

Статистика коронавируса в Киеве

По состоянию на утро 22 ноября в Киеве зафиксировано 358 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 201 случай меньше, чем 21 ноября (559 случаев коронавируса).

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Всего в столице подтверждено 288 063 случая COVID-19.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 245 958 человек (764 за сутки);
  • умерли 7214 человек (32 за сутки).

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