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В КГГА сообщили о новом обыске

20 мая, 22:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Правоохранители искали в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА табели рабочего времени

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Фото: КГГА

Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры. Фото: КГГА

Государственное бюро расследований провело обыск в помещении Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Киева в четверг, 20 мая, в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

В Департаменте заявили, что целью обыска якобы является отыскание табелей рабочего времени, ведомостей начисления выплаты работникам Департамента заработной платы и надбавок за 2018-2020 годы.

Причем, там утверждают, что вопрос начисления работникам Департамента заработной платы и надбавок уже "досконально исследовался" в 2021 году во время проведения Госаудитслужбой ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2018-2020 годы и нарушений не выявили. А теперь якобы именно на основании этого аудита Бюро получило постановление об обыске.

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Напомним, по мнению мэра Киева Виталия Кличко, что обыски на киевских коммунальных предприятиях в последнее время проходят не случайно, таким образом власть якобы пытается проучить и "поставить на место" руководство столицы.

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В Киеве на прошлой неделе прокуратура провела ряд обысков в коммунальных предприятиях. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое", а также в КГГА и др. Подробнее о "большой чистке" в столице в материале "Сегодня".

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