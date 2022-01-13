Можно прятать зимние вещи? В Киеве резко изменится погода (карта)

Завтра, 14 января, в Киеве днем будет потепление, но также стоит ожидать сильный ветер.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Детали
В городе днем прогнозируют штормовой ветер и потепление. Синоптик предупреждает и про осадки. В столице будет мокрый снег, который перейдет в дождь.
Далее по теме
"Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, чтобы не упала на него ветка или дерево. Держитесь подальше от билбордов, старых или открытых балконов", – добавила Наталия Диденко.
Погода в Украине на Крещение
В Украине на Крещение не будет сильных морозов. В некоторых регионах 19 января стоит ожидать мокрый снег, а также солнце.
В столице температура воздуха днем будет -4 градуса, а вот ночью опустится до -8. Во Львове в этот день столбики термометров поднимутся максимум до 0 градусов.
В Харькове 19 января в городе днем температура воздуха опустится до 4 градусов мороза. Теплее всего будет в Одессе. Там синоптики прогнозируют до 2 градусов тепла.
Раньше мы писали:
- Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту.
- Катки на дорогах и заносы: Украину накрывает мощный снегопад – онлайн.