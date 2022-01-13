Можно прятать зимние вещи? В Киеве резко изменится погода (карта)

Синоптики прогнозируют потепление в столице, но вместе с ним придет и сильный ветер

В городе будет мокрый снег, которые перейдет в дождь / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 14 января, в Киеве днем будет потепление, но также стоит ожидать сильный ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Детали

В городе днем прогнозируют штормовой ветер и потепление. Синоптик предупреждает и про осадки. В столице будет мокрый снег, который перейдет в дождь.

"Очень внимательно выбирайте место для парковки автомобиля, чтобы не упала на него ветка или дерево. Держитесь подальше от билбордов, старых или открытых балконов", – добавила Наталия Диденко.

Погода в Украине на 14 января. Фото: Наталии Диденко

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Погода в Украине на Крещение

В Украине на Крещение не будет сильных морозов. В некоторых регионах 19 января стоит ожидать мокрый снег, а также солнце.

В столице температура воздуха днем будет -4 градуса, а вот ночью опустится до -8. Во Львове в этот день столбики термометров поднимутся максимум до 0 градусов.

В Харькове 19 января в городе днем температура воздуха опустится до 4 градусов мороза. Теплее всего будет в Одессе. Там синоптики прогнозируют до 2 градусов тепла.

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