Сегодня 14:00 на
Церемония открытия
Пекин (Китай)
Парад команд и шоу
Завтра 09:45 на
Скиатлон
Женщины, 7,5 км + 7,5 км
Финал
Завтра 10:30 на
Конькобежный спорт
Женщины, 3000 м
Финал
Завтра 11:00 на
Биатлон
Смешанная эстафета 4х6 км
Финал
Завтра 13:35 на
Прыжки с трамплина
Женщины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
Завтра 14:40 на
Фристайл
Мужчины, могул
Третий финал
Завтра 15:26 на
Шорт-трек
Смешанная командная
эстафета, финал А
6 февраля 04:24 на
Сноуборд
Женщины, слоупстайл
3-й заезд, финал
6 февраля 05:00 на
Горнолыжный спуск
Мужчины, скоростной спуск
Финал
6 февраля 09:00 на
Скиатлон
Мужчины, 15 км + 15 км
Финал
6 февраля 10:30 на
Конькобежный спорт
Мужчины, 5000 м
Финал
6 февраля 14:00 на
Прыжки с трамплина
Мужчины, индивидуальные
Обычный трамплин, финал
6 февраля 14:40 на
Фристайл
Женщины, могул
Третий финал
6 февраля 15:15 на
Санный спорт
Мужчины
3-й заезд, финал
Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎓 Скандал в Могилянке 📲 Технологии, меняющие жизнь 👗 Неделя моды
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киев идет потепление: синоптики порадовали прогнозом на завтра

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 февраля, 18:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Временное потепление в столице будет не на руку водителям – синоптики предупредили об опасности на дорогах
Сильных осадков завтра ждать не стоит / Коллаж "Сегодня"
Сильных осадков завтра ждать не стоит / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 5 февраля, будет преимущественно сухой, незначительные осадки возможны только вечером. Ведь день на улице будет облачно, температура поднимется до 2 градусов тепла.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

Реклама

По данным синоптиков, ночью с 4 на 5 февраля в столице будет 5-6 градусов мороза, днем температура поднимется до 2 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до -1 градуса.

Снега завтра не ожидается, только около 20:00 в городе может пойти небольшой дождь. Скорость ветра будет колебаться на уровне 6-9 м/с.

Реклама
Погода в Киеве. Скриншот

При этом синоптики предупредили, что днем на дорогах будет таять снег, а вечером из-за небольшого мороза эта "каша" замерзнет. Поэтому водителям стоит быть осторожными.

Какая погода будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза.

На высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов В Сети пишут, что "Нацкорпус" создает радиоактивную бомбу против РФ. Мы узнали, правда ли это Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак "Кураж Базар" в Киеве уничтожают. Что сейчас происходит на ВДНХ – репортаж (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Чернобыль едут военные – что известно Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

14 670

заболело за неделю в Киeвe

+37%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

Doodle Сегодня
4 февраля. Марк Цукерберг. Именно в этот день 18 лет назад, в 2004 году, 19-летний студент факультета психологии Гарвардского университета вместе с тремя друзьями в комнате университетского общежития запустил Facebook...
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.27

Российский рубль (₽)

0.3708

Евро (€)

31.92

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять