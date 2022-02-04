В Киев идет потепление: синоптики порадовали прогнозом на завтра

Временное потепление в столице будет не на руку водителям – синоптики предупредили об опасности на дорогах

Сильных осадков завтра ждать не стоит / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 5 февраля, будет преимущественно сухой, незначительные осадки возможны только вечером. Ведь день на улице будет облачно, температура поднимется до 2 градусов тепла.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

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По данным синоптиков, ночью с 4 на 5 февраля в столице будет 5-6 градусов мороза, днем температура поднимется до 2 градусов тепла. Вечером столбик термометра опустится до -1 градуса.

Снега завтра не ожидается, только около 20:00 в городе может пойти небольшой дождь. Скорость ветра будет колебаться на уровне 6-9 м/с.

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Погода в Киеве. Скриншот

При этом синоптики предупредили, что днем на дорогах будет таять снег, а вечером из-за небольшого мороза эта "каша" замерзнет. Поэтому водителям стоит быть осторожными.

Какая погода будет в феврале?

Заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал "Сегодня", что в феврале среднемесячная температура воздуха будет от 0 до 4 градусов мороза.

На высокогорьях Карпат – до 6 градусов мороза, это близко к норме (то есть февраль окажется теплее января на 1-2 градуса. – ред.). На юге Одесской области, а также в Крыму и Закарпатье – до 4 градусов тепла.