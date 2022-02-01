В Киев идут сильные морозы! Какую погоду ждать на этой неделе

В течение недели следует готовиться к перепадам температуры и небольшому мокрому снегу

Температура воздуха опустится до -13 градусов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в течение недели будет пасмурной и без осадков. Лишь в пятницу, 4 февраля, ожидается солнечный, но морозный день.

Об этом сообщает сайт gismeteo.ua.

Реклама

Теплее всего будет завтра, 2 февраля. Температура воздуха днем прогреется до +2 градусов. Ночью опустится до -7 градусов.

3 февраля следует ожидать морозов от -1 до -7 градусов, а в пятницу 4 февраля похолодает до -10 градусов.

На субботу, 5 февраля, прогнозируют снег и температурный скачок от -13 до +1 градуса. В воскресенье, 6 февраля, сохранится потепление, днем будет +1 градус.

Реклама

Всю неделю пройдет без осадков, лишь в субботу следует ожидать небольшой мокрый снег. Штормовые ветры также не прогнозируют.

Как пережить резкие перепады температуры воздуха

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

К примеру, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не следует забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение.

Реклама

Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени.

Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

Раньше мы писали: