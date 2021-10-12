На Киев надвигается антициклон: синоптики напугали прогнозом (карта)

Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжать до самого вечера

По прогнозам экспертов, похолодание и дожди будут бушевать во всех областях. Коллаж: "Сегодня"

В среду, 13 октября, в Киеве ожидается прохладная и дождливая погода. Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В Киеве дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

Прогноз погоды в Киеве на 13 октября / Фото: Укргидрометцентр

Погода на Покров, 14 октября

С 14 октября в Киев придет легкое потепление. Хорошая и солнечная погода на праздники обеспечена. На смену циклона придет антициклон. В Киеве будет без существенных осадков.

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В Киеве дневная температура ожидается +10...+12 градусов, а ночная – 4-6 тепла.

Прогноз погоды в Киеве на 14 октября / Фото: Укргидрометцентр

Зима в Украине

Предстоящая зима в Украине готовит нам много сюрпризов – от ледяных дождей и снегопадов уже в декабре и потепления после Нового года до сильных морозов в феврале. Об этом ранее сообщил синоптик Леонид Горбань.

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"Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на старый Новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца. Снега также будет много, ближе к концу зимы возможны снежные бураны", — рассказал Горбань.

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