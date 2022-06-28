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В Киев перекрыли въезды. Мы узнали, связано ли это с возможным нападением Беларуси

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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28 июня, 10:38
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Сайт "Сегодня" обратился к источнику в Минобороны Украины
Из-за возможного вторжения Беларуси в Киев очень сложно заехать. Фото: коллаж "Сегодня"
Из-за возможного вторжения Беларуси в Киев очень сложно заехать. Фото: коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день в Киев перекрыли въезды, как в первые дни войны. О том, что с 26 июня из столицы легко выехать, но очень сложно вернуться, знают даже не все киевляне. А лишь те, кто застрял на блокпостах.

Те, кто часто курсирует между Киевом и областью, например, живущие в пригороде, отмечают: контроль на блокпостах существенно усилился. Как и время проезда через блокпосты. Оно может растянуться на 1-2 часа. Это как в феврале 2022, в самом начале войны. Причем, проверки проводятся как на основных, так и на второстепенных дорогах.

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Сайт "Сегодня" задал вопрос о связи между возможным наступлением с севера и проверками на дорогах своему источнику в Минобороны. Ответ получили уклончивый:

"Мы не исключаем, что такие проверки связаны с тем, что контрразведка получила определенную информацию, которая и стала причиной для подобных мер".

В киевской полиции нам сообщили, что, по их данным, контроль на самом деле за все это время не менялся.

"В самом городе сократилось число блокпостов, поэтому усиленный контроль происходит на въезде в столицу", – ответили нам в пресс-службе киевского главка полиции.

Тут можно возразить: контроль на дорогах в Киеве ослаб в апреле. Контроль на въезде усилился 26 июня. То есть, получается нестыковка по времени.

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На въездах в Киев огромные пробки из-за усиленного режима проверки. Фото: "Сегодня"

Беларусь уже точно нападет?

Неточно. Главный противник войны – сам Лукашенко. Бросить армию в бой, тем более положить ее в болотах Ровенщины для него – большой риск. Если армия будет в Украине, кто защитит его от протестов оппозиции? Сил МВД, КГБ и других "гестапо" "бацьке" маловато.

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Лукашенко и раньше, видимо, обещал своему подельнику Путину, что ударит по Украине. Может и на этот раз ему удастся пропетлять?

Олег Жданов оценивает вероятность 50 на 50. Об этом он сообщил в аналитической программе "Объясняет Панюта" на YouTube-канале "Украина 24".

"30 июня – 1 июля состоится встреча в Санкт-Петербурге, и Путин будет решать там этот вопрос, скорее всего", – считает Жданов.

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