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В Киев пришла весна! Свежий прогноз на неделю

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 22:00
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Синоптики рассказали, какую погоду ждать в столице на этой неделе и будут ли осадки
В столице температура поднимется до +6 градусов
В столице температура поднимется до +6 градусов / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве на этой неделе, 12-18 февраля, будет теплой. Днем температура будет держаться на уровне от +2 до +6 градусов. При этом на улице будет ветрено.

Об этом сообщает gismeteo.ua.

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По данным синоптиков, всю неделю в столице будет плюсовая температуру. В субботу и четверг стоит быть осторожными – на улице порывы ветра будут достигать 13-14 м/с. В пятницу будет штормовой ветер – до 24 м/с.

Температура воздуха в субботу будет +2 градуса, синоптики обещают снег с дождем. В воскресенье столбик термометра покажет +4 тепла, как и в понедельник.

Прогноз погоды на неделю
Прогноз погоды на неделю / Фото: Gismeteo

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Во второй половине недели температура немного поднимется и до пятницы будет держаться на уровне от +6 градусов. В среду и четверг будет дождь.

Что делать во время штормового ветра?

  • Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.
  • На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.
  • В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
  • Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.
  • Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.

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