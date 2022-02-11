В Киев пришла весна! Свежий прогноз на неделю

Погода в Киеве на этой неделе, 12-18 февраля, будет теплой. Днем температура будет держаться на уровне от +2 до +6 градусов. При этом на улице будет ветрено.
Об этом сообщает gismeteo.ua.
По данным синоптиков, всю неделю в столице будет плюсовая температуру. В субботу и четверг стоит быть осторожными – на улице порывы ветра будут достигать 13-14 м/с. В пятницу будет штормовой ветер – до 24 м/с.
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Температура воздуха в субботу будет +2 градуса, синоптики обещают снег с дождем. В воскресенье столбик термометра покажет +4 тепла, как и в понедельник.
Во второй половине недели температура немного поднимется и до пятницы будет держаться на уровне от +6 градусов. В среду и четверг будет дождь.
Что делать во время штормового ветра?
- Закройте все окна в квартире. При особо сильном ветре можно заклеить стекла полосками скотча по диагонали.
- На улице нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, а также деревьев. Они могут оторваться, упасть, рухнуть прямо на человека.
- В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем здании (это может быть магазин, подъезд дома и т. д.).
- Не парковать под деревьями автомобили, поскольку деревья могут упасть и повредить машину.
- Не следует пользоваться лифтом, потому что ветер может оборвать провода на улице, из-за чего отключится электричество.