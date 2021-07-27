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В Киев снова не пускают грузовики из-за жары: когда снимут ограничения

27 июля 2021 13:28

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В столице с 12:00 ограничили движение на въезд в город. В КГГА рассказали, кто попал под ограничения

Фуры не пустят в Киев минимум до вечера

Фуры не пустят в Киев минимум до вечера / Фото: УНИАН

В Киев временно ограничили въезд большегрузного транспорта. Причина – повышение дневной температуры до +28.

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Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Ограничения начали действовать сегодня, 27 июля, с 12:00. Они касаются грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

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Запрет ввели на всех подъездах к Киевской области. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно в течение дня.

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Центр Киева сковали пробки из-за крестного хода. Где не проехать
Много центральных улиц 27 июля перекрыли. Коллаж "Сегодня".

Ранее мы сообщали, что центр Киева сковали пробки из-за крестного хода.

Также напомним, почему дорога из Киева в международный аэропорт "Борисполь" превратилась в ад.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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