В Киев снова не пускают грузовики из-за жары: когда снимут ограничения

Фуры не пустят в Киев минимум до вечера / Фото: УНИАН
В Киев временно ограничили въезд большегрузного транспорта. Причина – повышение дневной температуры до +28.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Ограничения начали действовать сегодня, 27 июля, с 12:00. Они касаются грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
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Запрет ввели на всех подъездах к Киевской области. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно в течение дня.
Ранее мы сообщали, что центр Киева сковали пробки из-за крестного хода.
Также напомним, почему дорога из Киева в международный аэропорт "Борисполь" превратилась в ад.
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