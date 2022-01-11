В Киев вернулся грипп, который в прошлом году вытеснил коронавирус

В Киеве наблюдается сезонная вспышка гриппа А. Симптомы этого гриппа схожи с коронавирусом.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал главный санитарный врач Киева Сергей Чумак.
"Если в прошлом году грипп А у нас не выявлялся вообще, то сейчас уже зафиксировано в Киеве 8 случаев заболевания. Симптомы у него схожие, как и при коронавирусе – высокая температура, головная боль. Это сезонный грипп. В прошлом году коронавирус его вытеснил, а в этом году он опять появился", – пояснил сайту "Сегодня" Сергей Чуиак.
Грипп А выявили на прошлой неделе. Сейчас образцы материалов отправили в референс-лабораторию для подтверждения. Но эксперты подчеркивают, что это сезонный грипп, а не свиной.
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Вакцинироваться от гриппа можно с октября по апрель. Вакцинация разрешена как взрослым, так и детям от 6 месяцев, не имеющим противопоказаний к прививкам. Иммунитет после прививки формируется в течение нескольких недель. Обычно уже через 2 недели после прививки можно получить защиту.
Кому обязательно нужно сделать прививку
Особенно важно вакцинироваться людям из групп медицинского и профессионального риска:
- беременным;
- детям до 5 лет;
- людям старше 65 лет;
- людям с избыточным весом;
- людям, имеющим диабет, хронические сердечно-сосудистые и легочные заболевания;
- медицинским работникам;
- учителям и воспитателям;
- военнослужащим;
- продавцам;
- водителям общественного транспорта;
- всем, кто работает в многолюдных местах.
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