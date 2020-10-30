В Киеве "запретили" аборты: на одной из улиц появились необычные дорожные знаки

На улице Академика Лебедева, перед входом в парк Феофания, киевляне заметили необычные дорожные знаки. По дороге к центральному входу пешеходы и водители видят слово "аборт" перечеркнутое красным, а с обратной стороны знака нарисована многодетная семья – мама, папа и пятеро детей.

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Об этом сообщает корреспондент сайта "Сегодня".

Необычный знак установлен довольно таки высоко на опоре освещения. Многие его даже не замечают по дороге в парк. А вот водители отмечают, что необычный знак установлен здесь давно.

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"Давно тут весит этот знак. Местные жители его даже не замечают. Только гости парка обращают внимание на перечеркнуто слово "аборт", – рассказал нам водитель маршрутки.

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Некоторые прохожие шутят, что возле парка Феофания открылся филиал Польши, где недавно запретили аборты, что вызвало массовые протесты среди жителей этой страны.

Насколько законно установлен такой дорожный знак, мы поинтересовались в коммунальном предприятии "Центр организации дорожного движения.

"Такие знаки установлены незаконно. Они будут немедленно демонтированы, на место уже отправлена соответствующая служба. Ранее за состоянием дорожных знаков в Киеве следило целое подразделение ГАИ, сейчас этим вопросом должна заниматься патрульная полиция. Вы должны понимать, что Киев – это огромный мегаполис и за всем не уследишь", – пояснил сайту "Сегодня" Виктор Черний, директор КП "Центр организации дорожного движения".

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Ранее мы писали, что в Польше протестуют женщины против решения Конституционного суда о запрете абортов.

Кроме того, женщины Аргентины и Мексики требуют от властей дать им право самим решать, быть ли матерями. В Буэнос-Айресе женщины собрались под зданием Национального конгресса и требуют от власти выполнить предвыборное обещание, данное еще два года назад.

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