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В Киеве 30 домов останутся без газа: список адресов

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
6 октября, 18:16
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Это связано с проведением ремонтных работ в Днепровском районе столицы
В Киеве отключат газ. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отключат газ. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве 7 октября несколько домов Днепровского района останутся без света. Это связано с проведением плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевгаза".

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Газа не будет по следующим адресам:

  • 3-я Садовая 15, 19, 1а, 3а, 5
  • 4-я Садовая 1, 3, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 27, 33, 34, 35
  • 5-я Садовая 1, 3, 8, 12, 17, 19, 26, 30, 33, 34, 40, 42, 44

Как стало известно, в этом районе будут проводить работы по установке безколодезного крана на распределительном газопроводе.

Жителей квартир просят перекрыть газопроводные краны после прекращения поставок. Согласно правилам безопасности, возобновление поставок возможно только при наличии жителей в своих домах.

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В Киеве отключат газ. Фото: 5 канал
В Киеве отключат газ. Фото: 5 канал

Когда в Украине включат отопление?

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что отопление в Украине включат тогда, когда в течение трех дней будет зафиксирована температура ниже 8 градусов тепла.

Шмыгаль отметил, что это предусмотрено законом и добавил, что подготовка к отопительному сезону в Украине почти завершилась.

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"Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов, как и положено по закону, и будет держаться так не менее трех дней", – сказал политик.

Напомним, украинцам, которых перевели к поставщику "последней надежды", придется в октябре платить за кубометр газа более 16 грн, вместо фиксированных у большинства газсбытов 8 грн.

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