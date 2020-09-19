В Киеве 400 новых случаев COVID-19: что известно о заболевших (карта)

В Киеве снова растет число новых зараженных коронавирусом. За минувшие сутки, 18 сентября, в столице COVID-19 диагностировали у 400 человек.
Как сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, общее число заболевших уже достигло 19 140. В пятницу в городе умерли восемь инфицированных (312 с начала эпидемии).
Что касается новых зараженных, то среди них:
- 199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;
- 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет;
- 13 девочек в возрасте от 2 месяцев до 16 лет;
- 23 мальчика в возрасте от 1 месяца до 17 лет.
В столичные больницы за минувшие сутки пришлось госпитализировать 65 пациентов. Остальных больных отправили на самоизоляцию, но за ними следят врачи.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 82, в Оболонском районе – 57, Дарницком районе – 50.
Ранее мы сообщали, что, несмотря на то, что Киев внесли в "оранжевую зону" карантина, в городе продолжат работать детско-юношеские спортивные школы. В то же время для киевлян будут закрыты спа-зоны, кабинеты массажистов, фитнес-бары.
Что касается школ, то они, как и раньше, будут работать в очном и смешанном форматах.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк