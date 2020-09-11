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В Киеве 404 новых случая COVID-19: где больше всего заболевших (карта)

11 сентября, 12:51

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За сутки от коронавируса умерли семь киевлян

В Киеве, который уже внесли в "оранжевую" зону карантина, ситуация с распространением коронавируса ухудшается. В столице зафиксировали новый рекорд по числу заболевших за сутки – COVID-19 диагностировали у 404 киевлян.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, общее число заболевших в городе уже достигло 16 523. Умерли за последние сутки семь киевлян (261 с начала эпидемии).

Что касается новых случаев, то среди них:

  • 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет;
  • 14 девочек в возраст от четырех до 17 лет;
  • 19 мальчиков в возрасте от одного месяца до 17 лет.

Также известно, что среди этих зараженных есть 33 ребенка и 13 медиков. В столичные больницы пришлось госпитализировать 58 пациентов. Других отправили на самоизоляцию под контролем врачей.

Отметим, что больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 81, Деснянском – 64, Днепровском районе – 53.

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Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего инфекцию победили 5170 жителей Киева.

Отметим, что из-за внесения города в "оранжевую" зону в Киеве ужесточат карантин. Список новых ограничений читайте в материале сайта "Сегодня".

Также мы писали, что больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд нарушений.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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