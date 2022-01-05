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В Киеве активисты пытались помешать вырубке деревьев на Черепановой горе (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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5 января, 21:00
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На месте вырубки деревьев хотят начать новое строительство
Активисты написали заявление в полицию/Фото: Кирилл Степанец, коллаж: "Сегодня"
Активисты написали заявление в полицию/Фото: Кирилл Степанец, коллаж: "Сегодня"

В центре Киева, где на юго-западном склоне Черепановой горы массово рубят деревья, начали действовать активисты. Они против вырубки деревьев и застройки.

Об этом говорится в Telegram-канале "Основа будущего".

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Детали

В центре столицы повалили деревья на юго-западном склоне Черепановой горы. Территорию зачистили будто для новых зданий. Известно, что удалось срезать уже около сотни деревьев, а также поставить забор.

На месте побывали активисты

На место вырубки приехали активисты, которые пытались помешать работе. В результате забор был повален, люди, которые занимались вырубкой, сбежали. Кроме этого, активисты написали заявление в полицию.

"Обращаем внимание на незаконное строительство киевской власти и прокуратуры", — говорится в сообщении активистов.

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Как отреагировали в Сети?

Пользователи социальных сетей отреагировали на вырубку деревьев вчера. Люди интересовались, было ли на место инцидента вызвано правоохранителей. Считают, что территорию зачищают для новых зданий. Людей возмутили такие действия.

  • Где это происходит?! Полицию вызвали?
  • Знаю, что участок в частной собственности, а значит, фактически что хочет, то и делает. К сожалению. Допускаю, что будет очередной БЦ, а возможно и гостиница.
  • Киев был самой зеленой столицей мира, а сейчас одни стройки, ТРЦ, заправки, стоянки и грязь.
  • Кто не знает, вся территория за Олимпийским, зеленая зона, будет застраиваться вплотную под капонир, это первые "звоночки" готовят под весну.
  • Жилое здание будет. Строит Лота МНВ, и земля эта их давно.
  • Был Киев зеленый, стал бетонный!
  • Открытый бандитизм средь бела дня. Требуйте документы и разрешения. Нет документов – вызывайте полицию.

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