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В Киеве антирекорд по коронавирусу: 1083 случая за сутки (карта)

13 ноября, 10:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего случаев заражения в Соломенском районе

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1083 новых случаев коронавируса – это рекордное количество за весь период пандемии. На сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Соломенском районе – 134,
  • Деснянском – 127,
  • Шевченковском районе – 126.

Заболели:

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  • 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет
  • 422 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет
  • 27 девочек от 1 месяца до 17 лет и 39 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
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Заболел в том числе и 61 медик. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице еще 354 человек. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян.

Отметим, что в мире количество зараженных превысило 51 миллион. Украина в этом рейтинге занимает 20-е место – 479 197 случаев.

Ранее в Украине обновились зоны карантина – Киев пока остался в "оранжевой зоне".

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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