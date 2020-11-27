В Киеве антирекорд по коронавирусу: 1520 новых случаев за сутки (карта)

Заболели в том числе и 56 медиков

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1520 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день уже 65 539.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Деснянском районе – 250,

Соломенском – 206,

Днепровском районе – 200.

"Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2088 больных коронавирусом. Из них 31 ребенок. В тяжелом состоянии находятся 858 пациентов. Кислородную поддержку получают 1233 человека. Под аппаратами ИВЛ – 30 больных", – говорится в сообщении.

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Заболели:

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869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет,

607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет,

22 девочки от 7 до 17 лет и 22 мальчика от 25 дней до 17 лет

Заболели в том числе и 56 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии – 121 человек. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

26 случаев – летальные. Всего от вируса умерли 1253 киевлянина. Выздоровели в столице за сутки 375 человек. Всего коронавирус преодолели 22 317 жителей Киева.

Ранее мы писали, что на утро 27 ноября в Украине подтвердили 16 218 новых случаев заражения коронавирусом (693 407 с начала эпидемии). За четверг умерли 192 украинца (11 909 с начала эпидемии), а выздоровели 8843 человека (326 238 с начала эпидемии).

Напомним, результаты трехнедельного карантина выходного дня покажут, нужно ли вводить полный локдаун в Украине.

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