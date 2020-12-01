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В Киеве антирекорд по коронавирусу: 1799 новых случаев за сутки (карта)

1 декабря, 10:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего от вируса умерли 1323 киевлянина

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1799 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 72 277.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Днепровском районе – 317;
  • Подольском – 235;
  • Святошинском районе – 216.

Заболели:

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  • 902 женщины в возрасте от 19 до 86 лет,
  • 791 мужчина в возрасте от 19 до 91 года,
  • 63 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 43 мальчика от 3 месяцев до 17 лет.
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Заболели в том числе и 63 медика. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали наибольшее количество пациентов от начала пандемии – 148 человек. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

31 случай – летальный. Всего от вируса умерли 1323 киевлянина. Выздоровели в столице за сутки 409 человек. Всего коронавирус преодолели 23 252 жителя Киева.

Ранее мы писали, что на утро 1 декабря в Украине подтвердили 12 498 новых случаев заражения коронавирусом (745 123 с начала эпидемии). За понедельник умер 221 украинец (12 548 с начала эпидемии), а выздоровели 10 023 человека (355 172 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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