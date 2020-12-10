В Киеве "рекорд" по коронавирусу: 1899 новых случаев за сутки (карта)

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 1899 новых случаев коронавируса. Всего подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 86 437.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

Днепровском – 356,

Дарницком – 315,

Деснянском – 313.

Заболели:

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1069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,

722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет,

61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет.

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Заболел в том числе и 51 медик. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1525 киевлян. Выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус побороли 26 847 жителей Киева.

Ранее мы писали, что на утро 10 декабря в Украине подтвердили 13 371 новый случай заражения коронавирусом (858 714 с начала эпидемии). За среду умерли 266 украинцев (14 470 с начала эпидемии), а выздоровели 13 903 человека (465 021 с начала эпидемии).

Напомним, Кабинет министров согласовал новые даты и список ограничений, которые будут действовать после Нового года.

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