Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве белорус 7 часов простоял в наручниках у посольства Беларуси

22 ноября, 00:59

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Просит Зеленского упростить пребывание белорусских граждан в Украине

В Киеве в субботу, 21 ноября, беларус в течение около семи часов стоял в наручниках возле посольства Беларуси в знак солидарности с политическими заключенными в своей стране.

Реклама

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Антон Лукашук сообщил, что своей акцией хотел привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к беззаконию, царящему в Беларуси, и попросить его упростить пребывание белорусских граждан в Украине. Он хотел поговорить с президентом Украины по телефону, но ему это пока не удалось.

На сегодняшний день белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение полугода без регистрации с возможным продлением пребывания при наличии оснований.

В тренде
Снежные покосы: на берегу Русановского канала мужчина косил траву в снегу (видео)

По словам Антона, в Беларуси он занимался компьютерной графикой, но был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку его личные данные были обнародованы: он сотрудничал с одним из запрещенных в Беларуси телеграм-каналов, основатели которого были включены в список террористов.

Реклама

Мужчина также рассказал, что обратился в польское консульство в Украине за гуманитарной визой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев посольство Беларусь наручники
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видео
Под Радой начались стычки демонстрантов с полицией: видеоПолитика
Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)
Голое дефиле: что грозит девушкам, которые прошлись голышом возле Андреевской церкви (видео)Другие новости
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с Тищенко
Послала на**й и больше не общались: Верещук рассказала о конфликте с ТищенкоПолитика
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)
СМИ: здание Верховной Рады заминировали (обновлено)Политика
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение Кабмина
Карантин выходного дня: какие города бойкотируют решение КабминаУкраина
В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)
В центре Киева снова митинг: предприниматели требуют отмены карантина (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять