В Киеве белорус 7 часов простоял в наручниках у посольства Беларуси

В Киеве в субботу, 21 ноября, беларус в течение около семи часов стоял в наручниках возле посольства Беларуси в знак солидарности с политическими заключенными в своей стране.

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Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

Антон Лукашук сообщил, что своей акцией хотел привлечь внимание президента Украины Владимира Зеленского к беззаконию, царящему в Беларуси, и попросить его упростить пребывание белорусских граждан в Украине. Он хотел поговорить с президентом Украины по телефону, но ему это пока не удалось.

На сегодняшний день белорусы могут находиться в Украине 90 дней в течение полугода без регистрации с возможным продлением пребывания при наличии оснований.

По словам Антона, в Беларуси он занимался компьютерной графикой, но был вынужден уехать под угрозой возможного уголовного преследования, поскольку его личные данные были обнародованы: он сотрудничал с одним из запрещенных в Беларуси телеграм-каналов, основатели которого были включены в список террористов.

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Мужчина также рассказал, что обратился в польское консульство в Украине за гуманитарной визой.

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