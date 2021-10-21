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В Киеве берут под наблюдение видеокамер стихийные свалки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 октября, 17:57
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Это отличная возможность в круглосуточном режиме отслеживать нарушителей, которые загромождают город
Нарушителей будут определять дистанционно
Нарушителей будут определять дистанционно / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве установили мобильный комплекс видеонаблюдения на месте образования стихийного свалки на Совках. Он подключен к комплексной системе видеонаблюдения столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Их главное назначение – обеспечение безопасности и сбора информации в труднодоступных и удаленных объектах без прокладки кабельных сетей. В частности, на незаконных и стихийных свалках.

Теперь на свалках установлено видеонаблюдение
Теперь на свалках установлено видеонаблюдение / Фото: КГГА

По словам директора Департамента информационно-коммуникационных технологий Олега Половинко, с помощью этой системы можно будет дистанционно выявлять нарушителей и оперативно принимать соответствующие меры.

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Особенно актуально видеонаблюдение в ночное время
Особенно актуально видеонаблюдение в ночное время / Фото: КГГА

Также это возможность в круглосуточном режиме отслеживать нарушителей, которые загромождают город.

"Среди обязательных требований, которые мы выдвинули, – возможность видеонаблюдения в вечернее и ночное время. Ведь именно в позднее время жители и водители грузовиков стараются избавиться от бытовых и негабаритных отходов, часто выгружая их на зеленые зоны", – сообщил начальник Управления экологии и природных ресурсов Александр Возный.

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В планах – установка еще четырех мобильных комплексов видеонаблюдения на стихийных свалках Киева.

В работу коммунальных служб внедряют цифровые технологии

В Киеве цифровизируют работу коммунальных служб. С помощью новых кейсов будет возможность получить оперативные данные.

"Одной из основ города является инфраструктура. И для того чтобы успешно руководить городом нужно иметь актуальные и оперативные данные о ее объектах – школы, садики, больницы и тому подобное. Именно поэтому Киев развивает сеть IoT и ее возможности в различных сферах. От системы мониторинга состояния качества воздуха в ЖКХ", – заявил Оленич.

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