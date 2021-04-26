В Киеве бешеная лиса укусила женщину

На следующий день неподалеку обнаружили труп животного, а когда провели исследования – оказалось, что она умерла не своей смертью, а от бешенства

В Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства лисы, животное забежало в частный двор и укусило женщину.

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Об этом сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

"17 апреля животное забежало во двор в Голосеевском районе и спряталось под досками. В тот самый день, эта лиса нанесла укус женщине, которая проходила мимо этих досок, после чего животное снова спряталось. Человек лечится. На следующий день был обнаружен труп лисы", – говорится в сообщении.

Лису доставили в отдел по борьбе с бешенством животных, эксперты провели исследования и выявили свечение характерное для бешенства животных.

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Напомним, что бешенство – острое инфекционное заболевание. Оно может передаваться человеку не только через укус, а и при ослюнении. Животное может не выглядеть больным, но быть носителем. При контакте инфекция через нос, губы или поврежденную кожу попадает в кровь. Болезнь поражает центральную нервную систему и всегда заканчивается смертью.

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