В Киеве без воды оставили несколько улиц – адреса

Коммунальщики города проводят ремонтные работы

В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 10 января, на нескольких улицах Киева отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где нет воды?

10 января временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

ул. Петра Сагайдачного, 10/5, 12, 14, 16А, 18, 25, 25Б, 27, 29, 33, 37

ул. Андреевская, 7, 8/12, 9, 11/7

ул. Криворожская, 16

ул. Игоря Турчина, 17

ул. Архитектора Николаева, 13А

ул. Лесорубная, 14, 16, 18, 20

ул. Чернобыльская, 13Б, 25

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В Киеве с 13 на 14 января на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

С 19:00 13 января по 11:30 14 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам: