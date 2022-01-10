В Киеве без воды оставили несколько улиц – адреса

В понедельник, 10 января, на нескольких улицах Киева отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевводоканале.
Где нет воды?
10 января временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:
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- ул. Петра Сагайдачного, 10/5, 12, 14, 16А, 18, 25, 25Б, 27, 29, 33, 37
- ул. Андреевская, 7, 8/12, 9, 11/7
- ул. Криворожская, 16
- ул. Игоря Турчина, 17
- ул. Архитектора Николаева, 13А
- ул. Лесорубная, 14, 16, 18, 20
- ул. Чернобыльская, 13Б, 25
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В Киеве с 13 на 14 января на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.
С 19:00 13 января по 11:30 14 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
- ул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
- ул. Сирко, 8, 2;
- ул. Васильковская, 97.