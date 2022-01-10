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В Киеве без воды оставили несколько улиц – адреса

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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10 января, 12:46
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Коммунальщики города проводят ремонтные работы
В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 10 января, на нескольких улицах Киева отключили холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевводоканале.

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Где нет воды?

10 января временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • ул. Петра Сагайдачного, 10/5, 12, 14, 16А, 18, 25, 25Б, 27, 29, 33, 37
  • ул. Андреевская, 7, 8/12, 9, 11/7
  • ул. Криворожская, 16
  • ул. Игоря Турчина, 17
  • ул. Архитектора Николаева, 13А
  • ул. Лесорубная, 14, 16, 18, 20
  • ул. Чернобыльская, 13Б, 25

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В Киеве с 13 на 14 января на нескольких улицах отключат холодное водоснабжение. Это связано с проведением запланированных ремонтных работ.

С 19:00 13 января по 11:30 14 января в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:

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  • ул. Заболотного, 126, 128, 130, 132, 134, 136;
  • ул. Сирко, 8, 2;
  • ул. Васильковская, 97.

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