Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Зашквар Ломаченко 💡 Большое обновление сетей 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве BMW на скорости снес два автомобиля и влетел в ТРЦ (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 02:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Очевидцы говорят, что водитель транспортного средства был в состоянии алкогольного опьянения
Авария произошла на Оболонском проспекте/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"
Авария произошла на Оболонском проспекте/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный", коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где ранее на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил мужчину, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля на скорости влетел в другие транспортные средства.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Реклама

Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло на Оболонском проспекте 15 декабря около 00:30. Водитель на автомобиль BMW на скорости снес два припаркованных авто. После этого он влетел в ТРЦ DreamTown.

После столкновения с двумя автомобилями, BMW влетел в ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"
После столкновения с двумя автомобилями, BMW влетел в ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

Автомобиль влетел в две иномарки/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"
Автомобиль влетел в две иномарки/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

Реклама

Из-за ДТП пострадало и здание столичного ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"
Из-за ДТП пострадало и здание столичного ТРЦ/Фото: Telegram-канал "Киев оперативный"

Водитель был пьян?

По информации свидетелей, двое человек, которые находились в BMW были в состоянии алкогольного опьянения. На месте инцидента работают правоохранители.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

Реклама
  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Читайте также

  • В Луцке 16-летний водитель совершил наезд на пешеходов. Парень взял автомобиль у своего отца и ездил на нем со своими друзьями, пока их не начала преследовать полиция. Именно во время побега от правоохранителей произошло ДТП.
  • Под Черниговом произошло смертельное ДТП с участием маршрутки и фуры. В результате аварии 13 человек погибли, еще шестеро пострадали.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 489

заболело за неделю в Киeвe

-12%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27

Российский рубль (₽)

0.367

Евро (€)

30.53

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять