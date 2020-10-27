В Киеве более 500 новых случаев COVID-19: в каком районе больше всего

Среди новых больных большинство женщины, а также почти 30 детей

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 525 новых больных COVID-19 и несколько летальных случаев. Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

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"Еще у 525 киевлян обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. семеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 706 жителей нашего города. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 34 887", – написал он.

Больше всего случаев выявили в Деснянском районе – 104, в Днепровском – 92 и 91 случай в Оболонском районе.

Кличко отметил, что среди этих новых больных 301 женщина в возрасте от 19 до 88 лет, 190 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет, 14 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 20 мальчиков от 2 до 17 лет. Заболели также 17 медиков.

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За вчерашний день в больницы города были госпитализированы 88 заразившихся коронавирусом киевлян. За минувшие сутки выздоровели 176 человек (11 925 с начала эпидемии).

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Напомним, по состоянию на утро 27 октября в Украине подтвердили 6677 новых случаев заражения коронавирусом (355 601 с начала эпидемии). За понедельник умерли 126 украинцев (6590 с начала эпидемии), а выздоровели 2799 человек (145 336 с начала эпидемии). Тем временем в Минздраве прокомментировали возможность вспышки COVID-19 после выборов.

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