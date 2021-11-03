В Киеве будет идти небольшой дождь: прогноз погоды на 3 ноября (карта)

Порывы ветра в столице Украины будут достигать 10 м/с

В Киеве температура воздуха не поднимется выше 12 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В среду, 3 ноября, в Киеве прогнозируют мокрую погоду. По сравнению с прошлым днем температура поднимется на один градус.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от +10 до +12 градусов. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с. Ожидается небольшой дождь.

Украине нужно готовиться к природным катастрофам

В Украине в последние годы меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

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Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы, и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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