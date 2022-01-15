В Киеве будет относительно тепло: погода на 15 января (карта)

15 января в Киеве потеплеет, хотя небо будет оставаться пасмурным. По прогнозам синоптиков, нас ждут выходные без осадков.
Об этом сообщает Укргидрметцентр
Погода
Погода в Киеве будет относительно теплой. Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +1 до -4 градусов.
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Весь день будет облачно. Ветер усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха -1 +1 градус.
Ветер: от 7 до 12 метров в секунду Вероятность осадков: 21%. Влажность: 72-78% Восход: 07:49. В конце дня ожидается геомагнитная буря.
Раньше мы писали:
- Где в Украине больше всего заснежило – синоптики показали карту.
- Катки на дорогах и заносы: Украину накрывает мощный снегопад – онлайн.
- В киевском метрополитене на станции метро "Сырец" нашли ключи от автомобилей. В коммунальном предприятии ищут хозяев.
- На станции метро "Теремки" 7 января в Рождество неадекватный мужчина с бутылкой пива в руках парализовал движение поездов на синей ветке столичного метрополитена.