В Киеве будет относительно тепло: погода на 15 января (карта)

Весь день будет облачно

В конце дня ожидается геомагнитная буря. Коллаж "Сегодня"

15 января в Киеве потеплеет, хотя небо будет оставаться пасмурным. По прогнозам синоптиков, нас ждут выходные без осадков.

Об этом сообщает Укргидрметцентр

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Погода

Погода в Киеве будет относительно теплой. Синоптики прогнозируют температуру воздуха от +1 до -4 градусов.

Весь день будет облачно. Ветер усилится до 15-24 м/с. Температура воздуха -1 +1 градус.

Ветер: от 7 до 12 метров в секунду Вероятность осадков: 21%. Влажность: 72-78% Восход: 07:49. В конце дня ожидается геомагнитная буря.

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