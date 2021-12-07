В Киеве будет снежить: прогноз погоды на 7 декабря (карта)

В течение дня в столице ожидаются порывы ветра 5-10 м/с

Сегодня температура не поднимется выше 3 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

Во вторник, 7 декабря, в Киеве прогнозируют влажную погоду. Ожидается облачность.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в столице Украины прогнозируют мокрый снег. Столбики термометров будут колебаться от +1 до +3 градусов. Ветер — северный, 5-10 м/с.

Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет

В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса. Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.

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