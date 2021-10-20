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В Киеве будет сухая и облачная погода: синоптики дали прогноз (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
20 октября, 06:30
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В этот день в столице Украины дождя не прогнозируют
В Киеве пригнозируют ветреную погоду, однако без осадков/Коллаж: Сегодня
В Киеве пригнозируют ветреную погоду, однако без осадков/Коллаж: Сегодня

В среду, 20 октября, в Киеве ожидается пасмурная погода. В то же время в Украине объявили наивысший уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня в столице Украины температура воздуха будет колебаться от +12 до 14 градусов. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с. Осадков в Киеве не прогнозируют.

"Погодные качели" в Украине

На этой неделе в Украине температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но потом упадет до +8 градусов. Со среды, 20 октября, а также 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.

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