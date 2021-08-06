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В Киеве будут дарить билеты на матчи ФК "Шахтер" за вакцинацию от коронавируса

6 августа 2021 16:52

Виктория Барановская Виктория Барановская

Вакцинированным предлагают билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" и "Генк"

Билеты дадут на матчи клуба на НСК "Олимпийский" / Фото: коллаж "Сегодня"

Билеты дадут на матчи клуба на НСК "Олимпийский" / Фото: коллаж "Сегодня"

С пятницы, 6 августа, вакцинированные в центре массовой вакцинации в ТРЦ Blockbuster Mall, могут за прививку получить билеты на футбольные матчи с участием ФК "Шахтер".

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Мы очень благодарны футбольному клубу "Шахтер" за инициативу и надеемся, что такие бонусы смогут мотивировать к вакцинации немало украинцев. Также мы приглашаем бизнес участвовать в таких инициативах. Уверен, что благодаря сотрудничеству мы сделаем пространство вокруг нас безопасным и сможем быстро вернуться к нормальной жизни", – сказал замминистра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Сейчас вакцинированным предлагают билеты на домашние матчи с футбольными клубами "Александрия" (7.08) и "Генк" (10.08), которые состоятся на НСК "Олимпийский". В Минздраве уже сообщили, что там можно будет получить билеты и на другие матчи.

В Украине с начала прививочной кампании вакцинировали 3 953 542 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 284 166 человек. Всего медики сделали 6 237 706 прививок.

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Отметим, ранее Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс.

Также напомним, в Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на ход коронавируса:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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