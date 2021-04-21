В Киеве будут сканировать деревья: для чего это нужно (фото)

В Киеве при помощи импульсного томографа Арботом будут выявлять поврежденные и аварийные деревья. Аппарат закупили коммунальные службы и сегодня утром испытали в парке Владимирская горка, сообщает корреспондент "Сегодня".
Как заверили в "Киевзеленстрое", при помощи устройства можно безопасно для растения исследовать структуру ствола дерева на наличие, объем и конфигурацию полостей и поражений.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Это дает возможность определить методы лечения и сохранения дерева. В первую очередь, это касается вековых деревьев, которые являются памятниками природы и требуют особой заботы. Таких деревьев в Киеве более 300.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Аппарат испробовали на клене остролистном, который растет на Владимирской горке. Дереву около 80 лет. Оно имеет дупла, то есть считается проблемным. К его стволу прикрепили датчики и начали обследование. Оказалось, что это дерево имеет поражение на 20-30%. Клен нужно лечить и этим вопросом будут заниматься специалисты.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
"Процесс исследования основан на принципе измерения времени прохождения звуковых импульсов через различные участки ствола дерева. Его простукивают молотком. Плотная древесина передает волны напряжения лучше, чем поврежденная в результате распада или трещин древесина", – рассказывает Алексей Король, гендиректор КО "Киевзеленстрой".
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Вся полученная информация обрабатывается и выводится на монитор компьютера или планшета. Если с деревом все хорошо, то на экране появляется зеленый цвет, а если красный, то есть проблемы, которые нужно решать.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
В КО "Киевзеленстрой" добавляют, что Арботом – это еще один инструмент для диагностики деревьев, его результаты следует использовать в сочетании с другими данными, собранными профильными специалистами.
Стоимость такого прибора зависит от количества его датчиков. Их может быть от 4 до 24, в зависимости от размера ствола дерева. За свой прибор "Киевзеленстрой" заплатил более 711 тысяч гривен, прибор имеет в комплекте 16 датчиков для измерения дерева.
Фото: Александр Марущак/"Сегодня"
Есть и другое похожее устройство, но для его применения в стволе дерева нужно сверлить дырки, а при использовании Арботома этого не нужно делать, датчики крепятся к коре, что безопасно для растения.
Ранее мы писали, что новую окружную в Киеве проложат через два лесхоза – что будет с деревьями.
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