Українська
$ 28,34
33,23
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

В Киеве будут судить наркодилеров, у которых изъяли товара на 2 млн гривен (фото)

5 октября, 11:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Контрабандным путем в Украину доставляли - кокаин, амфетамин и таблетки МДМА

В Киеве будут судить наркодилеров, которых задержали в марте 2020 года "на горячем", после сбыта очередной партии наркотиков.

Реклама

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Наркотики доставлялись в Украину контрабандным путем – кокаин, амфетамин и таблетки МДМА. Их розничная стоимость составляет более 2 млн гривен.

"Во время обысков, проведенных по месту жительства причастных лиц, изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, в том числе расфасованных для продажи", – говорится в сообщении ведомства.

В тренде
В киевской полиции рассказали подробности массовой драки на вокзале
Реклама

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером.

А в Днепре полиция перекрыла канал контрабанды психотропов из РФ.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев суд наркотики кокаин

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)
В центре Киева митингующие перекрыли движение (фото)Другие новости
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробности
В Киеве сотруднице посольства США проломили голову: подробностиПроисшествия
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метро
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метроПроисшествия
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)Другие новости
Коронавирус в Киеве: в каких районах больше всего зараженных (карта)
Коронавирус в Киеве: в каких районах больше всего зараженных (карта)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять