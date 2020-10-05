В Киеве будут судить наркодилеров, у которых изъяли товара на 2 млн гривен (фото)

В Киеве будут судить наркодилеров, которых задержали в марте 2020 года "на горячем", после сбыта очередной партии наркотиков.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
Наркотики доставлялись в Украину контрабандным путем – кокаин, амфетамин и таблетки МДМА. Их розничная стоимость составляет более 2 млн гривен.
"Во время обысков, проведенных по месту жительства причастных лиц, изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, в том числе расфасованных для продажи", – говорится в сообщении ведомства.
Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером.
А в Днепре полиция перекрыла канал контрабанды психотропов из РФ.
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