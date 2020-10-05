В Киеве будут судить наркодилеров, у которых изъяли товара на 2 млн гривен (фото)

Контрабандным путем в Украину доставляли - кокаин, амфетамин и таблетки МДМА

В Киеве будут судить наркодилеров, которых задержали в марте 2020 года "на горячем", после сбыта очередной партии наркотиков.

Реклама

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Наркотики доставлялись в Украину контрабандным путем – кокаин, амфетамин и таблетки МДМА. Их розничная стоимость составляет более 2 млн гривен.

"Во время обысков, проведенных по месту жительства причастных лиц, изъяли значительное количество наркотических и психотропных веществ, в том числе расфасованных для продажи", – говорится в сообщении ведомства.

В тренде В киевской полиции рассказали подробности массовой драки на вокзале

Реклама

Сейчас обвинительный акт направлен в Печерский районный суд Киева для рассмотрения. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве мужчина пытался передать наркотики в СИЗО квадрокоптером.

А в Днепре полиция перекрыла канал контрабанды психотропов из РФ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама