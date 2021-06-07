В Киеве бывший заключенный бегал за прохожими с ножом (фото)

Он цеплялся к гуляющим в парке и пугал их ножом – сотрудники муниципальной стражи Киева передали мужчину правоохранителям

Фото: Муниципальная стража Киева

В понедельник, 7 июня, по столичному парку Совки бегал неадекватный бывший заключенный – мужчина пугал прохожих ножом.

Об этом пишет Муниципальная стража Киева.

"Данная персона недавно вышла из мест лишения свободы. Как видим, на путь исправления мужчина не стал", - говорится в сообщении.

Мужчина бегал с ножом за прохожими и пугал их расправой. Это уже второй случай за последнюю неделю.

Фото: Муниципальная стража Киева

Муниципальная охрана задержала бывшего заключенного и передала правоохранителям.

Фото: Муниципальная стража Киева

Ранее мы сообщали, что в Белой Церкви неадекватный мужчина бросался на прохожих с ножом. Инцидент произошел возле одного из супермаркетов на улице 1-вой Песчаной. Оказалось, что он не просто пугал ножом прохожих, а еще и устроил драку.

Напомним, что в Киеве поймали мужчину, который ножом ранил двух киевлян. ЧП произошло из-за замечания по поводу собаки, которая бросалась на прохожих.