В Киеве декоммунизировали парк "Победа" (фото)

В Киеве декомунизировали парк "Победа". С монумента убрали советскую символику.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
Фото опубликовали в соцсетях. На снимках видно, что на входе в парк больше нет красной звезды.
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Декоммунизация может убить "Родину-мать"
9 мая исполнилось 40 лет со дня открытия самого знакового сооружения в Киеве – статуи "Родина-мать", что стоит на территории Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне.
Специалисты уверяют: статуя неподвижна и простоит еще минимум 150 лет, если ее не трогать.
Автор скульптуры "Родина-мать", Василий Захарович Бородай, умер в 2010 году, не дожив до принятия Верховной Радой Закона о декоммунизации (вступил в силу в мае 2016 года). В рамках этого закона активно обсуждалась идея демонтировать советский герб со щита "бабы". Но Василий Бородай, внук автора и тоже скульптор, считает, что демонтировать герб нецелесообразно.
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