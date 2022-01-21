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В Киеве декоммунизировали парк "Победа" (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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21 января, 18:08
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Стелла на входе теперь выглядит по-другому
Монумент в столичном парке попал в список объектов под демонтаж
Монумент в столичном парке попал в список объектов под демонтаж / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве декомунизировали парк "Победа". С монумента убрали советскую символику.

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

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Фото опубликовали в соцсетях. На снимках видно, что на входе в парк больше нет красной звезды.

Теперь вход в парк выглядит так
Теперь вход в парк выглядит так / Фото: Киев Сейчас

Декоммунизация может убить "Родину-мать"

9 мая исполнилось 40 лет со дня открытия самого знакового сооружения в Киеве – статуи "Родина-мать", что стоит на территории Нацмузея истории Украины во Второй мировой войне.

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Специалисты уверяют: статуя неподвижна и простоит еще минимум 150 лет, если ее не трогать.

Автор скульптуры "Родина-мать", Василий Захарович Бородай, умер в 2010 году, не дожив до принятия Верховной Радой Закона о декоммунизации (вступил в силу в мае 2016 года). В рамках этого закона активно обсуждалась идея демонтировать советский герб со щита "бабы". Но Василий Бородай, внук автора и тоже скульптор, считает, что демонтировать герб нецелесообразно.

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