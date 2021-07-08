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В Киеве демонтируют памятный знак в честь "дружбы" Киева и Москвы

8 июля 2021 14:06

Виктория Барановская Виктория Барановская

72 депутата из 120 присутствующих на заседании КГГА проголосовали за снос скандального монумента

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 8 июля, в Киеве депутаты Киевсовета проголосовали за демонтаж памятного знака по случаю "дружбы" между городами Киевом и Москвой.

За решение о ликвидации монумента проголосовали 72 депутата из 120 присутствующих.

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"Государство-агрессор угрожает сохранению суверенитета Украины, вопреки мирным соглашениям. В результате памятные знаки в честь дружбы потеряли свой смысл и вызывают значительный общественный резонанс", – отметили в Киевском городском совете.

Оказалось, что лишь фракция ОПЗЖ не голосовала в полном составе. Они против сноса монумента, который установили 20 лет назад, в 2001 году.

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Памятный знак расположен на территории Голосеевского района столицы, который ранее назывался Московским. После начала российской агрессии на территории Украины, в 2015 году, активисты разукрасили монумент в цвета национального флага Украины. Местные жители требовали убрать этот знак еще тогда, но у властей Голосеевского района не хватило для этого полномочий.

Ранее мы сообщали, что в Киеве планируют демонтировать памятный знак в честь дружбы городов Киева и Москвы. Памятник был установлен в 2001 году. Он расположен в сквере на Теремках в районе ул. Вильямса и маршала Якубовского.

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Напомним, что памятник Шевченко в Копенгагене разрисовали во флаг России. Посольство Украины в Дании поблагодарило коммунальные службы, которые оперативно отмыли бюст.

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