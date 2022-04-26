Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блинкен и Остин в Киеве: итоги ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве демонтируют символ "дружбе" с РФ: у русского отвалилась голова (видео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 апреля, 15:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам мэра Киева Виталия Кличка, завершить демонтаж планируют сегодня вечером
Скульптуру в центре Киева начали демонтировать / Коллаж "Сегодня"
Скульптуру в центре Киева начали демонтировать / Коллаж "Сегодня"

В Киеве начали демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией" сегодня, 26 апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

Реклама

Символ "воссоединения" Украины и России установили в 1982 году. Прямо во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

По словам мэра Киева Виталия Кличка, завершить демонтаж планируют сегодня вечером.

Реклама

Какие изменения ожидают арку и скульптурную композицию из красного гранита

Скульптурную композицию из красного гранита, которая находится рядом с рабочими, закроют отделочными материалами, а после также планируют разобрать. Арку же из титановых листов переименуют на "Арку свободы украинского народа" и подсветят ее цветами украинского флага.

"Старые символы приобретают новое значение!", – утверждает мэр Киева Виталий Кличко.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Мама пехотинца, пославшего корабль: "Мне предложили составить список, что послать следующим" Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Киев накроет новая волна переименований – уберут все русское и белорусское Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко Удары российских войск: в очереди за хлебом в Чернигове погибло 13 человек Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
История героя
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3918

Евро (€)

31.45

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять