В Киеве демонтируют символ "дружбе" с РФ: у русского отвалилась голова (видео)

По словам мэра Киева Виталия Кличка, завершить демонтаж планируют сегодня вечером

Скульптуру в центре Киева начали демонтировать / Коллаж "Сегодня"

В Киеве начали демонтировать бронзовую скульптуру двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией" сегодня, 26 апреля.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Символ "воссоединения" Украины и России установили в 1982 году. Прямо во время демонтажа скульптуры у российского рабочего отвалилась голова.

По словам мэра Киева Виталия Кличка, завершить демонтаж планируют сегодня вечером.

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Какие изменения ожидают арку и скульптурную композицию из красного гранита

Скульптурную композицию из красного гранита, которая находится рядом с рабочими, закроют отделочными материалами, а после также планируют разобрать. Арку же из титановых листов переименуют на "Арку свободы украинского народа" и подсветят ее цветами украинского флага.

"Старые символы приобретают новое значение!", – утверждает мэр Киева Виталий Кличко.

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