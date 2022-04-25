Также в столице переименуют арку из титановых листов и подсветят ее цветами украинского флага

Скульптуру в Киеве установили в 1982 году / Коллаж "Сегодня"

На этой неделе в Киеве демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией". Арку из титановых листов планируют переименовать и подсветить ее цветами украинского флага.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Реклама

Скульптура двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией" в Киеве. Фото: Виталий Кличко

Далее по теме В Киеве демонтируют скульптуру-символ "воссоединения" Украины и России под Аркой дружбы народов

Бронзовую скульптуру двух рабочих установили в 1982 году.

"Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", – говорится в сообщении.

Реклама

Вторую скульптурную композицию – из красного гранита – закроют отделочными материалами, а после также планируют разобрать. Арку же из титановых листов переименуют и подсветят ее цветами украинского флага.

"Старые символы приобретают новое значение!", – утверждает Виталий Кличко.

"Все русское нужно демонтировать"

В Тернополе демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Общественные активисты требовали его убрать годами.

Реклама

"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать, в том числе памятник русскому писателю", - говорит мэр города Сергей Надал.

Ранее мы писали: