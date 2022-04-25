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В Киеве демонтируют скульптуру-символ "воссоединения" Украины и России под Аркой дружбы народов

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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25 апреля, 15:08
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Также в столице переименуют арку из титановых листов и подсветят ее цветами украинского флага
Скульптуру в Киеве установили в 1982 году / Коллаж "Сегодня"
Скульптуру в Киеве установили в 1982 году / Коллаж "Сегодня"

На этой неделе в Киеве демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией". Арку из титановых листов планируют переименовать и подсветить ее цветами украинского флага.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Скульптура двух рабочих
Скульптура двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией" в Киеве. Фото: Виталий Кличко

Бронзовую скульптуру двух рабочих установили в 1982 году.

"Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", – говорится в сообщении.

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Вторую скульптурную композицию – из красного гранита – закроют отделочными материалами, а после также планируют разобрать. Арку же из титановых листов переименуют и подсветят ее цветами украинского флага.

"Старые символы приобретают новое значение!", – утверждает Виталий Кличко.

"Все русское нужно демонтировать"

В Тернополе демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Общественные активисты требовали его убрать годами.

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"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать, в том числе памятник русскому писателю", - говорит мэр города Сергей Надал.

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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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