В Киеве демонтируют скульптуру-символ "воссоединения" Украины и России под Аркой дружбы народов

На этой неделе в Киеве демонтируют бронзовую скульптуру двух рабочих "на ознаменование воссоединения Украины с Россией". Арку из титановых листов планируют переименовать и подсветить ее цветами украинского флага.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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Бронзовую скульптуру двух рабочих установили в 1982 году.
"Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", – говорится в сообщении.
Вторую скульптурную композицию – из красного гранита – закроют отделочными материалами, а после также планируют разобрать. Арку же из титановых листов переименуют и подсветят ее цветами украинского флага.
"Старые символы приобретают новое значение!", – утверждает Виталий Кличко.
"Все русское нужно демонтировать"
В Тернополе демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Общественные активисты требовали его убрать годами.
"Преступления россиян против украинского народа: убийства, пытки людей, изнасилование женщин и детей, разрушение украинских городов перечеркнули всю культуру русского народа. Этим преступлениям нет объяснения. Они не оставляют нам выбора. Все русское нужно демонтировать, в том числе памятник русскому писателю", - говорит мэр города Сергей Надал.
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