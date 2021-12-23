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В Киеве десятки домов остались без воды – список улиц

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
23 декабря, 12:02
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На некоторых участках проводят запланированные ремонтные работы
В столице отключили холодную воду. Фото: коллаж "Сегодня"
В столице отключили холодную воду. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 23 декабря, на нескольких улицах Киева отсутствует холодное водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевводоканала.

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Где нет воды?

23 декабря временно отсутствует холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • Контрактовая площадь, 4
  • ул. Туровская, 18/20
  • ул. Симиренко, 22в, 22г, 34а
  • ул. Героев Космоса, 7
  • ул. Котельникова, 45в, 47, 49
  • ул. Новополевая, 97а, 97б, 99, 99а, 99б, 101, 101а
  • ул. Пост-Волынская, 2/103

В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве отключили водоснабжение. Фото: коллаж "Сегодня"

Под Харьковом жители 200 домов остались без воды из-за соседа

В Лозовой Харьковской области жители 200 домов более суток сидят без водоснабжения. Во всем виноват сосед, который не пускает коммунальщиков во двор, где прорвало трубу.

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Трубу прорвало на улице Курчатова. Без водоснабжения остались 200 частных домов и очистные сооружения.

Директор "Лозоваяводосервиса" Владимир Кириченко рассказал, что здание, под которым произошла авария, построено без согласований и соблюдения санитарных норм.

На место ЧП пришлось вызвать полицию, так как местный житель не дает сотрудникам коммунального предприятия сделать необходимые работы для устранения проблемы.

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Сам же владелец дома говорит, что боится, что ремонтные работы повредят его дом. Он хочет, чтобы водопровод не заделывали, а санировали. Коммунальщики заявили, что денег на покупку новых коммуникаций нет.

В результате мужчина так и не пустил работников в свой двор и теперь он планирует решать вопрос с мэром Лозовой.

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