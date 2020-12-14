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В Киеве динозавр дрифтовал за рулем BMW на скользкой парковке (видео)

14 декабря, 13:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Видео появилось в Сети

Ранее мы писали, что в Киеве человек в костюме динозавра катался по льду на коньках. Теперь же он решил подрифтовать на скользской парковке, но уже в автомобиле.

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Видео опубликовал в Facebook Олег Решетняк.

"Пока Киев готовится к новым заледенениям, наш герой продолжает кайфовать", – написал он под роликом.

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Ранее мы писали, что видео, как школьница безрезультатно пытается выбраться на четвереньках Андреевским спуском, уже покорило не только украинские, но и мировые СМИ.

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Кроме того, из-за катка на тротуарах травмпункты Киева оказались переполнены.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Видео: Сегодня

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Киев парковка лед динозавр дрифт

Источник: Сегодня

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