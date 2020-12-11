В Киеве динозавр на коньках рассекал по льду (видео)

В Киеве 11 декабря человек в костюме динозавра катался по льду на коньках.
Курьезное видео опубликовал в Сети Олег Решетняк.
"Погода хорошая. И конкурсы интересные. Не все динозавры вымерли после Ледникового периода", – написал он.
"Это шедеврально", "абсолютный хит дня", – пишут подписчики с чувством юмора в комментариях.
Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.
Ранее мы писали, что из-за сложных погодных условий в Киеве множество ДТП, не работает доставка еды, а также отменяют рейсы в аэропортах.
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