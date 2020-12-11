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В Киеве динозавр на коньках рассекал по льду (видео)

11 декабря, 15:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Видео выложили очевидцы в Сеть

В Киеве 11 декабря человек в костюме динозавра катался по льду на коньках.

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Курьезное видео опубликовал в Сети Олег Решетняк.

"Погода хорошая. И конкурсы интересные. Не все динозавры вымерли после Ледникового периода", – написал он.

"Это шедеврально", "абсолютный хит дня", – пишут подписчики с чувством юмора в комментариях.

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Напомним, в Киеве автомагистрали покрылись гололедом и превратились в катки, что привело к многочисленным ДТП в городе и вызвало транспортный апокалипсис.

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Ранее мы писали, что из-за сложных погодных условий в Киеве множество ДТП, не работает доставка еды, а также отменяют рейсы в аэропортах.

Видео: Сегодня

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Киев лед коньки динозавр погода в Киеве

Источник: Сегодня

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