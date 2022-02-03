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В Киеве дорожники закатывали асфальт вместе со снегом (видео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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3 февраля, 22:06
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Очевидцы сняли на камеру, как работники засыпали ямы на улице Литвиненко-Вольгемут
Дорожники закатывали асфальт в снегопад. Коллаж "Сегодня"
Дорожники закатывали асфальт в снегопад. Коллаж "Сегодня"

В Святошинском районе города Киева коммунальщики решили устроить ремонт дороги прямо во время снегопада. Очевидцы сняли на камеру, как работники засыпали ямы на улице Литвиненко-Вольгемут.

Об этом сообщает Ху*в*й Киев в Telegram.

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"Классика жанра. Под снежком веселее", – говориться в сообщении.

Подобный случай в Харькове

Много городских улиц оказались затопленными, машины передвигаются "вплавь", а дорожные службы кладут асфальт. Очевидцы засняли грузовик, у которого идет пар из кузова, и опубликовали в Сети. По словам горожан, такие испарения идут от раскаленного асфальта, которым сейчас укладывают много дорог в городе. Также на видео попало, как укладывают асфальт на одной из улиц города под проливным дождем.

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Киевляне требуют запретить ремонтировать дороги

В Киеве предлагают запретить проводить ремонтные работы на автомобильных дорогах города Киева в рабочие и выходные дни в промежуток времени с 7:00 до 20:00. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

"Во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Экономия времени, здоровья и средств на горючее, цели этой петиции. В современном мире ремонт дорог выполняется такими образом, что это никак не мешает передвижению граждан городом на механических транспортных средствах", – пишет автор.

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