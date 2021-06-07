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В Киеве екс-чиновник облсовета украл из бюджета 2 млн грн соцпомощи инвалидам и ветеранам (фото)

7 июня, 18:14

Виктория Барановская Виктория Барановская

Он в течение двух лет присваивал денежные средства – правоохранители выясняют все обстоятельства хищения

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Фото: прес-служба Київської міської прокуратури

Экс-служащий Киевского облсовета находясь в должности начальника одного из отделов украл 2 миллиона гривен адресной помощи жителей Киевщины

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Печерской окружной прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт по поводу бывшего работника Киевского областного совета, который мошенническим путем по предварительному сговору со своим непосредственным руководителем завладел бюджетными средствами в крупном размере (ч.ч. 2, 3 ст. 190 УК Украины)", – говорится в сообщении.

За материалами следствия, руководитель одного из отделов Киевского областного совета вместе со своим подчиненным завладел бюджетными средствами, предусмотренными для помощи инвалидам, ветеранам войны и труда, участникам боевых действий и другим.

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"Так, указанные работники Киевского областного совета путем подделки соответствующих распоряжений о выделении материальной помощи, вносили в списки лиц без законных на то оснований, и таким образом в течение 2018-2019 годов завладели бюджетными средствами на сумму более 2 миллионов гривен", – сообщили в прокуратуре.

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Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве сообщили о подозрении екс-директору одного из столичных банков, его подозревают в завладении 900 тыс. гривен.

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