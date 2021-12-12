В Киеве элитный Mercedes на скорости влетел в Volkswagen (фото)

В Киеве, где ранее провалилось асфальтовое покрытие, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль Mercedes на скорости въехал в Volkswagen.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Детали ДТП
Авария произошла на площади Победы. Водитель на Mercedes вылетел на красный сигнал светофора с полосы для общественного транспорта и въехал в бок Volkswagen. Есть ли пострадавшие в ДТП, пока информации нет. Для подтверждения или опровержения этой версии аварии разыскивают свидетелей.
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Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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