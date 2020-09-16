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В Киеве еще четыре школы закрыли на карантин

16 сентября, 13:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В столице коронавирусом болеют 207 школьников

В Киеве из-за вспышки коронавируса среди учителей на карантин закрыли еще четыре школы в Оболонском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах. Об этом городской голова столицы Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"В 90 школах на дистанционное обучение перевели всего 188 классов, где есть больные ученики. Всего больных коронавирусом школьников в столице 207. И 108 педагогов", – прокомментировал Кличко.

Кроме того, временно закрыты четыре группы в садиках в Дарницком и Подольском районах.

"В целом работает 561 коммунальный детсад из 568. В других учреждениях продолжаются плановые ремонты. Три садика, которые были на карантине, возобновили свою работу. Наполненность детей в садиках сегодня – почти 51%", – добавил мэр.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве не улучшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Только за минувшие сутки, 15 сентября, в столице COVID-19 диагностировали у 356 человек.

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Также напомним, в Киевской области почти 8 тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.

О том, как работают школы во время эпидемии COVID-19, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев школа карантин инфекция заражение коронавирус COVID-19 дистанционное образование
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