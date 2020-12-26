В Киеве эвакуатор разбил четыре припаркованных машины и уехал (видео)

Сегодня ночью в Дарницком районе Киева на Позняках эвакуатор задел четыре припаркованных автомобиля, после чего уехал.

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Об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

"Примерно в 01:27 неадекватное чудовище на эвакуаторе разбило 4 машины на проспекте Григоренко, 3а. После всего он развернулся и уехал, как ничего и не было", – говорится в сообщении.

Также указано, что автор видео звонил в полицию, но не дождался ответа оператора.

Ранее в Киевской области пьяный водитель на микроавтобусе на большой скорости попал в ДТП. В Белоцерковском районе водитель Renault сбил забор и влетел в частный двор. После чего с пьяными друзьями пытался сбежать с места происшествия.

А в Херсоне пьяный водитель устроил гонки с патрульными, попал в ДТП и пытался откупиться взяткой.

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