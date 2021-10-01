В Киеве фиксируют больше смертельных случаев и осложнений от коронавируса

За сутки в Киеве фиксируется от 5 до 10 летальных исходов

Медики призывают горожан при первых симптомах обращаться в медучреждения

Из разных регионов Украины приходят тревожные сообщения про переполненные реанимации, где лежат люди с осложнениями от коронавируса. Сайт "Сегодня" поинтересовался у главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, как обстоят дела в столице, есть ли проблемы с местами в реанимациях.

По словам Олега Рубана, в Киеве все медицинские службы города готовились к подобным ситуациям и резким вспышкам коронавируса с начала лета, чтобы не допустить коллапса.

"На данный момент ситуация в Киеве полностью контролируемая. У нас нет превышения показателей по госпитализациям. Но в то же время, мы фиксируем увеличения случаев, когда горожане обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Из-за этого – большое количество усложнений и смертельных случаев. За сутки в Киеве фиксируется от 5 до 10 летальных исходов. Мы призываем горожан не заниматься самолечением, а при первых симптомах обращаться в медицинские учреждения за помощью", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Карантин для вакцинированных – есть ли плюшки?

Привилегии есть у людей не только с полным курсом вакцинации, но и с одной прививкой. В Минздраве предлагают такие преимущества:

школы желтой зоны смогут работать, если 80% педагогов будут иметь хотя бы одну прививку. В красной зоне условие ужесточается: для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации. Но эти ограничения не касаются детских садов и начальной школы – они будут работать при любом уровне эпидемиологической опасности;

В красной зоне условие ужесточается: для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации. Но эти ограничения не касаются детских садов и начальной школы – они будут работать при любом уровне эпидемиологической опасности; кафе, рестораны и кинотеатры смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы.

"Большинство ограничений, которые предусмотрены для желтого и красного уровней, не будут применяться в случае, если будут вакцинированы коллективы или посетители заведений. Для желтого уровня будет достаточно одной дозы вакцины, а для красного – полный курс прививок", – сказал Ляшко.

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